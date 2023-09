Kontroverse Debatte Delmenhorster Schulpolitik für mehr Oberschulen – Aus für Real- und Hauptschulen Von Kai Hasse | 20.09.2023, 21:48 Uhr Der Saal des Kleinen Hauses war gut gefüllt. Foto: Kai Hasse up-down up-down

Heißes Hin und Her in der Debatte um die Schulpolitik in Delmenhorst: Schulpolitiker haben nun das „Auslaufen“ von Realschule und Hauptschule und größere Oberschulen empfohlen.