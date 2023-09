Realschulen oder Oberschulen? Entscheidung über Schulen vertagt: Politik in Delmenhorst will noch beraten Von Kai Hasse | 28.09.2023, 10:39 Uhr In einer vergangenen Sitzung des Schulausschusses zeigte sich viel Interesse von Eltern und Schülern. Foto: Kai Hasse up-down up-down

Das heißeste Thema des Stadtrates wird vertagt. In der Sitzung am 28. September soll nicht über die künftige Schullandschaft in Delmenhorst entschieden werden. Es gibt noch Beratungsbedarf.