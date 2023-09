Von Bach bis Bon Jovi VR, Musik und mehr: Delmenhorster „KulTour“ beweist Vielfältigkeit Von Ole Rosenbohm | 24.09.2023, 14:23 Uhr Konzentriert: Musikschul-Absolvent Adrian Sova spielt Frederic Chopins „Walzer op. 64 Nr. 2“. Foto: Ole Rosenbohm up-down up-down

Die „KulTour“ in Delmenhorst hat erneut ihre Vielfältigkeit gezeigt. In Musikschule und Kleinem Haus wurde musiziert. An anderen Orten entführten Akteure ihre Besucher ins Mittelalter oder in die Hamburger Elbphilharmonie.