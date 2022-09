In Delmenhorst werden insgesamt 500 Wahlhelfer benötigt. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Landtagswahl am 9. Oktober Fehlende Wahlhelfer in Niedersachsen: So ist Delmenhorst aktuell aufgestellt Von Sebastian Hanke | 03.09.2022, 10:00 Uhr

Laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur fehlen rund einen Monat vor der Landtagswahl in Niedersachsen in vielen Städten und Landkreisen noch zahlreiche Wahlhelfer. So ist der Stand in Delmenhorst.