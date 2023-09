Der bundesweit stattfindende Warntag ist in Delmenhorst unspektakulär verlaufen: Handys lösten aus, aber von Sirenen war im Prinzip nichts zu hören. Die Stadt weist auf einen laufenden Beschallungplan hin.

11 Uhr am Donnerstag in der Innenstadt Delmenhorst: Die Handys der Passanten schrillen gleichzeitig oder vibrieren. Die Menschen zucken unisono, als hätte sie etwas gebissen. Die Warnmeldungen der Bundesregierung auf die Mobilgeräte funktionieren.

Rund um die Innenstadt ist nichts zu hören

Gleichzeitig an der Rudolf-Königer-Straße bei der Feuerwehr ist neben dem eigenen Handy nichts zu hören: Die fünf mobilen Sirenen der Stadt sind nicht zu hören, auch in den Wohngebieten rund um die Innenstadt tönt nichts – bis ein Kleinlaster mit der Lautsprecher-Durchsage vorbeifährt: „Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Es besteht keine Gefahr!“ – halblaut. Das ist im Prinzip die Bilanz des Warntages in der Delmestadt.

Mobile Sirenen seien funktionstüchtig

Die fünf mobile Sirenen der Stadt sind funktionstüchtig, stellt Sina Dittelbach, die Fachbereichschefin für Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit, nach dem Warntag fest. Und sie ergänzt: „Die Installation von Sirenen im Stadtgebiet ist in der Erarbeitung. Ein Beschallungsplan für mögliche Standorte wird aktuell und weiterhin durch eine externe Firma erstellt.“ Standorte würden in Bezug auf Statik, technische Anbindungsmöglichkeiten und Ähnliches überprüft. Auf die weitgehende Stille in der Stadt geht sie nicht weiter ein. Bereits beim Warntag 2020 hatte es Kritik gegeben, weil von den Sirenen der Stadt nichts zu hören war.

Test der Technik Cell Broadcast

Die Nachrichten am Handys haben funktioniert, der kommunale Warndienst Biwapp selbst hat jedoch nicht ausgelöst. „Biwapp wurde wie die weiteren Warn-Apps (z. B. Nina oder KATWARN) zentral vom Bund gesteuert. Eine Auswertung liegt noch nicht vor“, so Dittelbach. In erster Linie habe es sich um einen Test der Technik Cell Broadcast mit Warnungen aufs Handy oder Smartphone gehandelt. Eine komplette Auswertung des Warntages erfolge durch den Bund. „Insgesamt scheinen die Systeme weitestgehend funktioniert zu haben“, meint Dittelbach.