Alarm auf Straßen und Apps Warntag: Warum Handys und Sirenen in Delmenhorst laut werden Von Kai Hasse | 13.09.2023, 18:27 Uhr In Delmenhorst sollen fünf Sirenen losgehen. Symbolfoto: Soeren Stache/dpa up-down up-down

Am Donnerstag, 14. September, ist bundesweiter Warntag. Was das für Menschen in Delmenhorst und umzu bedeutet.