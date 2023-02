Das Slattery‘s an der Stedinger Straße wird es nicht mehr lange geben. Das Haus soll abgerissen werden. Foto: Michael Korn up-down up-down Traditionskneipe schließt Warum das Slattery’s-Aus in Delmenhorst sogar eine Chance bietet Von Michael Korn | 02.02.2023, 19:28 Uhr

Die Tage des „Slattery’s“ in Delmenhorst sind gezählt. Am 1. April ist mit einer Abrissparty endgültig Schluss mit der 150-jährigen gastronomischen Nutzung an der Stedinger Straße 40. Eine Analyse.