Findet Delmenhorst nicht nur als Wissenschaftsstandort toll: Prof. Dr. Sabine Sielke. FOTO: Birgit Stamerjohanns Hanse Wissenschaftskolleg als Glücksgriff Warum die Bonner Professorin Sabine Sielke Delmenhorst so mag Von Birgit Stamerjohanns | 13.04.2022, 07:43 Uhr

Im Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) in Delmenhorst kommen Forschende aus aller Welt zusammen, um an ihren Projekten zu arbeiten und sich auszutauschen. Eine wunderbare Einrichtung, findet Prof. Dr. Sabine Sielke aus Bonn, die am HWK zu Gast gewesen ist.