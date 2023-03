Stressig, laut, mittel bezahlt: Arbeit in der Erziehung. Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Gehaltscheck Viel Trubel, mäßig Kohle: Was man in Delmenhorst mit Kinderbetreuung verdient Von Kai Hasse | 31.03.2023, 16:15 Uhr

Kita-Personal in ganz Niedersachsen und Delmenhorst will bessere Löhne, und Kindertagespflegepersonen bekommen ab diesem Jahr mehr Geld. Aber wieviel verdient man eigentlich in der Betreuung von Kindern?