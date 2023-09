Im Stadtteil Deichhorst ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Wie die Stadt Delmenhorst mitteilte, ist die Groninger Straße ab dem Kreisel derzeit vollgesperrt. Der Druck im Trinkwassernetz ist in dem umliegenden Wohngebiet vermindert.

Britta Fengler, Sprecherin der Stadtwerke Delmenhorst, teilte auf Nachfrage mit, dass Mitarbeiter seit 6 Uhr im Einsatz sind und „mit Hochdruck“ an der Problemstelle arbeiten. „Wie viele Haushalte davon betroffen sind, können wir nicht sagen“, so Fengler. Nach Angaben der Stadt werde versucht, „die Zuwegung im Laufe des Tages einspurig wiederherzustellen.“ Erst vor wenigen Tagen gab es an der Straße Am Grünen Kamp einen Wasserrohrbruch in Delmenhorst.