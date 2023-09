7. Juni: Auf Höhe der Autobahnunterführung an der Jägerstraße platzt ein Wasserrohr. Die Strecke muss drei Tage lang gesperrt werden. Linien von Delbus müssen bis auf Weiteres umgeleitet werden.

14. Juni: Ein Kilometer weiter südlich kommt es nur sieben Tage später am Gneisenauweg erneut zu einem Rohrbruch. Es folgt die nächste Vollsperrung. Wieder müssen auch Linienbusse ihre Route vorübergehend ändern.

23. Juni: Nach einem Starkregenereignis platzt eine Frischwasserleitung am Hasporter Damm. Es wird eine halbseitige Sperrung eingereitet. Weil sich im Zuge der Reparaturen herausstellt, dass auch eine Gasleitung und ein Regenwasserkanal beschädigt sind, rechnen die Stadtwerke mit aufwendigeren Arbeiten.

10. September: Am Grünen Kamp sorgt eine beschädigte Transportleitung für erhebliche Auswirkungen im Delmenhorster Stadtgebiet. Aus mehreren Stadtteilen, darunter Bungerhof, Düsternort und Hasport, melden Anwohner, dass der Wasserdruck rapide gefallen ist.

15. September: In den frühen Morgenstunden kommt es an der Groninger Straße in Deichhorst zum Wasserrohrbruch. Bis in den Nachmittag hinein sind Mitarbeiter der Stadtwerke im Einsatz, ehe es Entwarnung gibt. Die eingerichtete Vollsperrung ab dem Kreisverkehr wird erst später aufgehoben.