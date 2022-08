In den von Belvona verwalteten Delmenhorster Wohnblöcken soll das Wasser weiter aus dem Hahn fließen. FOTO: Petra Schneider-Schmelzer/Imago images up-down up-down Wohnungsverwaltung will nachzahlen Wassersperre für Delmenhorster Mietblöcke wohl in letzter Minute abgewendet Von Thomas Breuer | 23.08.2022, 17:19 Uhr

Hunderte Mieter in Düsternort sind in Sorge, dass ihnen am Mittwoch durch Versäumnisse, die ihnen nicht anzulasten sind, das Wasser abgestellt wird. Jetzt zeichnet sich ab, dass es doch nicht soweit kommen wird. Die Stadtwerke wollen abwarten.