Wasserflächen wie diese sollen bald auch durch ein Wasserwerk verhindert werden. Foto: Kai Hasse up-down up-down Delmenhorster Wasserwerk Politischer Endspurt um das Trinkwasser aus der Graft Von Kai Hasse | 03.02.2023, 08:39 Uhr

Trinkwasser aus der Graft: Was lange umstritten war, soll jetzt dingfest gemacht werden. Das neue Wasserwerk in Delmenhorst wird wieder Thema in der Politik.