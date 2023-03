Das Herz in der Hand: Als Quereinsteigerin ins Lehramt unterrichtet Insa Kuck im Fach Pflege theoretisch, aber auch praktisch. Foto: Sonia Voigt up-down up-down Zwei Delmenhorster Lehrkräfte berichten Weg ins Lehramt ist für Quereinsteiger noch steinig, aber lohnend Von Sonia Voigt | 20.03.2023, 06:34 Uhr

Mehr Quereinsteiger in die Schulen: ein Rezept gegen den Lehrermangel. So haben eine Krankenschwester und ein Journalist an den Berufsbildenden Schulen II in Delmenhorst den Schritt ins Lehramt erlebt.