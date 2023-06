Axel Freuer (links) und Eberhard Scharf stoßen mit Weingläsern, auf denen die Delmenhorster Silhouette zu sehen ist, vor der Markthalle schon mal auf das kommende Weinfest an. Foto: Thomas Breuer up-down up-down Großereignis auf Rathausplatz Axel Freuer und Eberhard Scharf steigen wieder beim Delmenhorster Weinfest ein Von Thomas Breuer | 06.06.2023, 19:15 Uhr

Am 18. und 19. August gibt es ein Weinfest in der Innenstadt. Mit Winzern aus verschiedenen Regionen und mutmaßlich so groß wie noch nie.