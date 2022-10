Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Symbolfoto: Michael Kappeler up-down up-down Landtagswahl in Niedersachsen Wen wählen Delmenhorst und der Landkreis Oldenburg in den Landtag? Von Thomas Breuer | 08.10.2022, 06:15 Uhr

Während Deniz Kurku (SPD) in Delmenhorst als Favorit auf den neuerlichen Einzug in das Landesparlament in Hannover gilt, dürfte das Rennen im Landkreis zwischen Thore Güldner (SPD) und Nadja Lampe (CDU) deutlich enger werden. Ein weiterer Bewerber könnte es über die Landesliste seiner Partei schaffen.