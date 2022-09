Wie sehr soll es glitzern und funkeln auf dem Delmenhorster Weihnachtsmarkt? Archivfoto: Rolf Tobis up-down up-down Weihnachtsmarkt während der Krise Weniger Licht und Öffnungszeit auch in Delmenhorst denkbar Meinung – Michael Korn | 28.09.2022, 10:02 Uhr

In Delmenhorst öffnet am 21. November der Weihnachtsmarkt - in gewohnt prachtvollem Lichterglanz. Sollten die Betreiber ein Signal des Sparens senden?