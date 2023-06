Erinnerungen an 1968: Weitsprung-Olympiasieger Bob Beamon steht im Gespräch mit Frank Scheffka im Gartencenter Arkenau Rede und Antwort. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Bob Beamon in Delmenhorst Wenn ein Weltstar von seinem größten sportlichen Moment erzählt Von Dirk Hamm | 21.06.2023, 17:45 Uhr

8,90 - diese Zahl ist untrennbar mit der Weitsprung-Legende Bob Beamon verbunden. Am Dienstag gab der prominente Gast bei Arkenau in Delmenhorst spannende Einblicke in seine Gefühlswelt bei seinem Jahrhundertsprung 1968.