Bei der Blutspende muss aktuell ein einfacher medizinischer Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske) getragen werden. Eine FFP2-Maske ist nicht mehr Pflicht. Foto: DRK-Blutspendedienst NSTOB/MV up-down up-down DRK meldet weniger Blutspender Werden Blutkonserven im Delmenhorster Krankenhaus (DKD) knapp? Von Marco Julius | 24.01.2023, 15:37 Uhr

Es fehlt in Niedersachsen und Bremen an Blutkonserven. Die Bereitschaft, Blut zu spenden, ist 2022 zurückgegangen. Doch es gibt durchaus Hoffnung. So wird die Lage im Delme Klinikum Delmenhorst bewertet.