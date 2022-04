Strom zu tanken, ist auch in Delmenhorst kein sonderlich günstiges Vergnügen mehr (Symbolfoto). FOTO: imago images/Horst Galuschka Elektromobilität in Delmenhorst Werden E-Autos und E-Bikes durch die explodierenden Strompreise zur Kostenfalle? Von Ilias Subjanto | 09.04.2022, 12:23 Uhr

Die Strompreise steigen unaufhörlich, was natürlich auch für die öffentlichen Ladestationen für Elektroautos in Delmenhorst gilt. Ist Verbrenner fahren also günstiger? Ein Preisvergleich.