Was mochtet ihr in der Schule? Wie geht ihr mit Druck um? Wann habt ihr das letzte Mal geweint? Die Schüler der Oberschule Süd Delmenhorst hatten sich rund 170 Fragen überlegt, die sie den Profis stellen wollten. Einige davon beantworteten Justin Njinmah und Nicolai Rapp von Werder Bremen, als sie zusammen mit DFB-Schiedsrichterin Anke Hölscher im Rahmen des Projekts „Profis in der Schule“ zu Gast an der Delmenhorster Schule gewesen sind.

Moderator Tobias Abel (Zweiter von rechts) interviewte Justin Njinmah (von links), Anke Hölscher und Nicolai Rapp. Foto: Jonas Altwein

Mehrere Hundert Schüler hatten sich am Mittwochmorgen in der Sporthalle versammelt, um gemeinsam in den Tag mit einem großen Sportfest zu starten. Was sie genau erwartet, hatte die Schule vorher noch geheim gehalten. Moderator Tobias Abel begrüßte Ehrengäste wie Bürgermeisterin Petra Gerlach und stimmte die Schüler auf einen unvergesslichen Tag ein. Anschließend wurden die Werder-Profis und DFB-Schiedsrichterin Hölscher feierlich in der Halle empfangen.

Justin Njinmah mit Freudentränen nach Mainz-Spiel

Abel hatte aus den vorher von den Schülern eingereichten Fragen ein Interview zusammengestellt und konnte so einiges aus den Stargästen herauskitzeln. So schwärmte Werders Sommer-Neuzugang Justin Njinmah, der zuletzt beim 4:0-Heimsieg gegen Mainz 05 sein erstes Bundesliga-Tor erzielte, von den jüngsten Erlebnissen im Weserstadion. „Das sind Erinnerungen, die für immer bleiben. Dafür lohnt es sich, hart zu arbeiten“, sagte der 22-Jährige. Im Kreise seiner Familie hätte dies nach dem Spiel sogar für Freudentränen gesorgt.

Nicolai Rapp über die Arbeit mit Mentaltrainern

Interessante Einblicke gewährte auch Nicolai Rapp, der im Sommer vom 1. FC Kaiserslautern an die Weser zurückgekehrt ist. Auf die Frage, wie er mit Leistungsdruck umgehe, erzählte der Mittelfeldspieler von der Zusammenarbeit mit den beiden Mentaltrainern beim SV Werder. In der 2. Bundesliga hätten die Spieler spezielle Atemtechniken trainiert, um sich auf ihre Einsätze vorzubereiten. Das emotionalste Erlebnis seiner Karriere sei das 2:0 gegen Jahn Regensburg in der Saison 2021/22 gewesen, als die Grünweißen den Wiederaufstieg in die Bundesliga perfekt machten und die Fans den Rasen im Weserstadion gestürmt hatten.

Werder-Profis schreiben Autogramme und machen Selfies

Hautnahen Kontakt zu den Werder-Spielern hatten die Schülerinnen und Schüler der Oberschule Süd auch bei der anschließenden Autogrammstunde. Geduldig signierten die Profis Karten, Trikots und sogar Schuhe und posierten für etliche Handy-Selfies. Auch Axel Niedenführ von der LBS-Bausparkasse, die das Projekt „Profis in der Schule“ in ganz Niedersachsen unterstützt, ließ es sich nicht nehmen und sicherte sich die begehrten Unterschriften.

Autogramm- statt Unterrichtsstunde in den Räumlichkeiten der Oberschule Süd in Delmenhorst. Foto: Jonas Altwein

Im Anschluss sollte der Sporttag bei Temperaturen bis zu 30 Grad dann nach draußen verlagert werden. Ein Einlagespiel der Profis gegen Schüler eröffnete das umfangreiche Programm. Auf dem Gelände des Schulzentrums waren unter anderem ein Street-Soccer-Court, eine Torwand und eine Schussgeschwindigkeitsmessung aufgebaut.