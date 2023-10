Offiziell beginnt mit dem 1. September der meteorologische Herbst, in Delmenhorst zeigte sich der Monat aber mit hochsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein. Vor allem in der ersten Monatshälfte bekam man das zu spüren. Und das spiegelt sich laut dem Wetterdienstleister Wetterkontor auch auf dem Thermometer wider – denn die mittlere Temperatur lag mit 17,3 Grad ganze drei Grad über dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020.

30-Grad-Merke fällt mehrfach

Eine stabile Hochdrucklage sorgte dabei für sonnige und trockene Tage in der Region, so Wetterkontor. Die Spitzenwerte wurden am 11. September mit 31,2 Grad gemessen. Insgesamt wurde gleich an fünf Tagen die 30-Grad-Marke geknackt.

Am 12. und 13. September gab es zunächst einen markanten Temperatursturz, es folgte aber erneut eine sommerlich warme Phase unter Hochdruckeinfluss. Bis zum Monatsende lagen die Temperaturen oft über 20 Grad.

Deutlich weniger Niederschlag als sonst

Der kühlste Tag war mit einem Tageshöchstwert von 17,3 Grad der 23. September. Die tiefste Temperatur wurde in der Nacht zum 1. September mit 6,5 Grad gemessen. Was den Niederschlag betrifft, war es in der Region in und um Delmenhorst recht trocken. Mit 27,4 Litern pro Quadratmeter lag der Monat im Vergleich zum Klimamittel 47 Prozent unter dem Normalwert. Dabei fiel am 12. September mit 20,2 Litern der Großteil der Wassermassen vom Himmel.

Mehr Sonnenstunden als im August

Wenig überraschend fällt die Sonnenstatistik aus. Aufgrund des vorherrschenden Hochdrucks kam es gleich zu 228 Sonnenstunden im September. Dieser Wert liegt ganze 51 Prozent über dem langjährigen Mittel. Zum Vergleich: Im August schien die Sonne in Delmenhorst nur 190 Stunden.