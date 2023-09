Hoher Sachschaden „Hallo Mama, hallo Papa“: Wie Betrüger per SMS oder Whatsapp in Delmenhorst vorgehen Von Frederik Grabbe | 10.09.2023, 18:20 Uhr Betrug über Messengerdienste oder per Anruf: Eine Info-Kampagne in sozialen Medien soll bald über die Maschen von Betrügern aufklären, kündigt die Polizei an. Symbolfoto: imago/Valentin Wolf up-down up-down

Per Whatsapp, SMS oder auch Anrufe versuchen Betrüger, in Delmenhorst an sensible Daten oder an Geldzahlungen zu kommen. Laut Polizei ist die Zahl der Betrugsversuche dauerhaft hoch. Was kann man dagegen tun?