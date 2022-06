Die Initiatoren von mint future (v. l. n. r.): Maximilian Stein, Mark Warneke, Piet Tönjes, Max Leimkühler und Jörn Betram. FOTO: mint future Handel mit Prämien für E-Auto-Besitzer Wie die Delmenhorster Firma Tönnjes den Umweltschutz unterstützt Von Melanie Hohmann | 03.06.2022, 15:59 Uhr

Die Tönnjes International Group aus Delmenhorst beteiligt sich in einem neuen Unternehmen am Handel mit Emissionszertifikaten, um in Umweltschutzprojekte zu investieren. Besitzer von E-Autos können darüber ihre Prämien weitergeben.