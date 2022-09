Die drob erklärt, warum es gefährlicher ist, Haschkekse zu essen, als Cannabis zu rauchen. Foto: IMAGO IMAGES/CENDECED up-down up-down Im Krankenhaus durch Cannabis Delmenhorster Drogenberatung klärt auf: Wie gefährlich Haschkekse wirklich sind Von Sophie Wehmeyer | 20.09.2022, 20:15 Uhr

Nach dem mutmaßlichen Konsum von Haschkeksen sind am Wochenende auf einer Feier in Delmenhorst acht Menschen kollabiert. Präventionsfachkräfte der Drogenberatung erklären, warum man sich vor dem Cannabis-Gebäck in Acht nehmen sollte.