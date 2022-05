Wie lässt sich Delmenhorst lebenswerter gestalten? Ergebnisse aus einer Projektwoche der BBS I haben jetzt Firaas Sheikh (v.li.) , Emrah Idrizi und Melissa Borowets aus der Schülervertretung in der Volksbank an der Mühlenstraße präsentiert. FOTO: Frederik Grabbe Projekt der BBS I Wie ließe sich Delmenhorst lebenswerter gestalten? Von Frederik Grabbe | 17.05.2022, 06:48 Uhr

324 Schülerinnen und Schüler der BBS I in Delmenhorst haben sich in 13 Projekten Gedanken über ein lebenswerteres Delmenhorst gemacht. Herausgekommen ist eine Vielzahl an Ideen.