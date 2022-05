Detlef Riedel (Mitte) wusste beim Rundgang durch den Tiergarten viel Interessantes über das Naherholungsgebiet in Deichhorst zu erzählen. FOTO: Dirk Hamm Rundgang mit Ratspolitikern Wie der Runde Tisch sich für den Tiergarten in Delmenhorst einsetzt Von Dirk Hamm | 08.05.2022, 18:47 Uhr

„Man schützt, was man schätzt“, so lautet in Delmenhorst das Motto des Runden Tisches Tiergarten. Davon sollten am Samstag bei einem Rundgang auch Mitglieder des Stadtrates überzeugt werden.