Die noch nicht eingeschaltete Winterbeleuchtung ist bereits über der Delmenhorster Fußgängerzone montiert. Foto: Thomas Breuer up-down up-down Reaktion auf Energiekrise Delmenhorster Winterbeleuchtung strahlt kürzer als in den Vorjahren Von Thomas Breuer | 01.11.2022, 19:35 Uhr

Die Energiekrise wirkt sich auch auf die Winterbeleuchtung in der Innenstadt aus. Die unzähligen LEDs sollen deutlich weniger in Betrieb sein als gewohnt. Dies gilt in zweifacher Hinsicht.