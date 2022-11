WM-Spiele gemeinsam schauen: Dazu gibt es in Delmenhorst und umzu einige Möglichkeiten. Symbolfoto: Paul Zinken/dpa up-down up-down Wo die Spiele zu sehen sind WM 2022: Hier gibt es Public Viewings in Delmenhorst und Umgebung Von Sonia Voigt | 17.11.2022, 06:31 Uhr | Update vor 3 Std.

Wer trotz der Kritik an der Katar-WM 2022 die Spiele sehen möchte, kann dies in Delmenhorst und umzu an verschiedenen Stellen gemeinsam tun. Hier gibt es eine Übersicht über Public-Viewing-Möglichkeiten.