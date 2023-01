Foto: Birgit Stamerjohanns Im Notfall geht es in den Fuchsbau Wo Delmenhorster Eltern ihre Kinder jetzt betreuen lassen können Von Birgit Stamerjohanns | 21.01.2023, 19:02 Uhr

Kinderbetreuung ist für Eltern ein heikles Thema - sie beklagen zu wenige Plätze in Krippen und Kindergärten. Ein neues Angebot an der Langen Straße sorgt zumindest im Notfall für eine zuverlässige Betreuung. Am Samstag konnten die Eltern die neuen Räume besichtigen - und die Kleinen dort basteln und spielen.