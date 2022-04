FOTO: Yannik Jessen „Unsere Stimmen für den Frieden“ Yasmin Reese sammelt mit Benefizkonzert in Delmenhorst spenden für die Ukraine Von Yannik Jessen | 17.04.2022, 18:52 Uhr

Yasmin Reese hat es einfach nicht ausgehalten. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat sie sich gefragt was sie tun kann. Dabei herausgekommen ist eine mobile Bühne, auf der sie mit Musikern durch den Norden fährt. Am Sonntag waren sie in Delmenhorst.