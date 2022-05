In Delmenhorst ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. FOTO: AleX/PHOTO Infektionszahlen leicht steigend Zahl der Corona-Toten in Delmenhorst steigt auf 95 Von Ruben Schiefke-Gloystein | 17.05.2022, 14:03 Uhr

Das Robert-Koch-Institut hat an diesem Dienstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Delmenhorst gemeldet. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in der Stadt auf 95.