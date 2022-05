FOTO: ALeX/Photo Infektionszahlen nehmen leicht ab Zahl der Corona-Toten steigt in Delmenhorst auf 96 Von Kai Hasse | 21.05.2022, 11:08 Uhr

Das Robert-Koch-Institut hat am Samstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Delmenhorst gemeldet. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in der Stadt auf 96.