Mit Plakaten und Bildern der Ermordeten erinnern Teilnehmer einer Gedenkveranstaltung auf dem Marktplatz von Hanau an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau im Jahr 2020. Ein Zeichen gegen Rassismus will in diesem Jahr auch die Stadt Delmenhorst während der Internationalen Wochen gegen Rassismus setzen.

FOTO: Boris Roessler