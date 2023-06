Am Falkensteinsee kann auf das Zelt verzichtet werden, hier gibt es kompakte Camping-Fässer mit Seeblick. Archivfoto: Bettina Dogs-Prößler up-down up-down Baumhaus, Holzfass oder Tiny House? Zehn ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe von Delmenhorst Von Lea Borner | 01.06.2023, 20:15 Uhr

In der Region zwischen Bremen und Oldenburg gibt es so manche besondere Unterkunft für eine besondere Auszeit in der Heimat. Hier finden sich zehn der ungewöhnlichsten Ferienwohnungen, Zimmer und Übernachtungsmöglichkeiten unter freiem Himmel.