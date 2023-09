Der Sommer 2023 in Deutschland zeigte sich mit einer Durchschnittstemperatur von 18,6 Grad Celsius um ein Grad wärmer als der Durchschnitt der letzten drei Jahrzehnte. Dies markierte zugleich den neunten aufeinanderfolgenden Sommer mit überdurchschnittlichen Temperaturen. Trotz dieser anhaltenden Aufwärtstendenz blieb dieser Sommer aufgrund mehrerer nass-kühler Perioden deutlich hinter den Rekordtemperaturen der Sommer in den Jahren 2018, 2019 und 2022 zurück. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage mit.

Wärmer, nasser und sonnenscheinreicher

Für die Region rund um Delmenhorst und Ganderkesee bedeutet das laut DWD: „Insgesamt war der Sommer wärmer und nasser, gleichzeitig aber auch sonnenscheinreicher als im langjährigen Mittel.“ Das langjährige Mittel wird von 1961 bis 1990 bemessen. Der Sommer beginnt aus meteorologischer Sicht am 1. Juni und endet am 31. August.

Der Juni war den Angaben zufolge sehr warm. Insgesamt hat es 20 Sommertage, also Tage mit Temperaturen von 25 oder mehr Grad Celsius gegeben. Die Temperaturen stammen von der Wetterstation am Bremer Flughafen, Niederschlagswerte kommen von der Messstation im Stadtteil Adelheide. „Der Juni brachte immens viel Sonnenschein und lange Zeit keinen Niederschlag“, hält der DWD fest. Und weiter: „Der Juli verlief dann lange Zeit wechselhaft, aber recht warm.“ Zwar hat es dort extrem viel Regen (152,1 Liter pro Quadratmeter) in der Region gegeben. Dafür gab es aber auch fünf Sommertage und vor allem drei Hitzetage, also Temperaturen von über 30 Grad – die einzigen in diesem Sommer. Im August gab es dann noch zehn Sommertage.

Teilweise hat es in der Region, wie hier Ende Juni in Ganderkesee, ziemlich stark geregnet.

Sonne und Trockenheit in Sicht

Derweil teilt der DWD mit, dass sich die Menschen in den kommenden Tagen auf eine trockene Phase mit viel Sonnenschein und Höchstemperaturen von 20 bis 25 Grad einstellen dürfen. „Danach ist noch alles offen“, heißt es weiter. Auch wenn der Herbst aus meteorologischer Sicht also bereits angefangen hat, ist vorerst noch Sommer-Wetter in Sicht.