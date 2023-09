Wegen mehrerer Baustellen fallen einige Zugverbindungen der Regionalbahn-Linie 58 der Nordwestbahn von Dienstag, 26. September, bis Dienstag, 3. Oktober, aus. Betroffen ist die Strecke vom Hauptbahnhof Bremen nach Wildeshausen und Lohne (Oldenburg). Als Ersatz werden Busse eingesetzt. Nach Mitteilung der Deutschen Bahn (DB Netz AG) werden Arbeiten am Untergrund und an der Leit- und Sicherheitstechnik ausgeführt.

Fahrtdauer eine Stunde länger

Von Bremen Hauptbahnhof nach Lohne wird die reguläre Zugverbindung mit der Abfahrtszeit um 0.22 Uhr ab Bremen Hauptbahnhof am Samstag, 30. September, sowie am Sonntag und am Dienstag, 1. und 3. Oktober, mit Bussen bedient. Die Busse fahren ab Bremen Hauptbahnhof um 0.22 Uhr. Die Fahrtdauer verlängert sich bis Lohne (Oldenburg) um 60 Minuten.

Von Lohne (Oldenburg) nach Bremen Hauptbahnhof wird die reguläre Zugverbindung mit der Abfahrtszeit um 4.21 Uhr ab Lohne (Oldenburg) von Dienstag bis Freitag, 26. bis 29. September, sowie am Montag, 2. Oktober, durch Busse ersetzt. Wer diesen Zug nehmen will, muss früher aufstehen: Die Busse fahren ab Lohne um 3.24 Uhr und somit 57 Minuten früher als die regulären Zugverbindungen und erreichen Bremen Hauptbahnhof um 5.38 Uhr. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden. Alle Änderungen sind im Ersatzfahrplan unter www.nordwestbahn.de zu finden.