Ein Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften am Bahnhof in Delmenhorst hat am Dienstagmorgen dafür gesorgt, dass der Zugverkehr gegen 9 Uhr eingestellt werden musste. Wie die Bahn mitteilte, konnte die Sperrung um 11.14 Uhr aufgehoben werden.

Wie die Polizei in einer Kurzmitteilung meldete, war der Auslöser des Einsatzes ein Suizid. Vor diesem Hintergrund wird keine weitere Berichterstattung über den Einsatz erfolgen.