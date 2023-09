Die Sonne lacht, lässt die Menschen schwitzen – und die Schausteller sehen es mit gemischten Gefühlen. Sollte am Wochenende die angekündigten Temperaturen von bis zu 30 Grad eintreten, dann könnte sich das Hauptgeschehen beim gemeinhin als Herbstmarkt titulierten Kramermarkt zeitlich gen Abend verlagern. „Aber alles ist doch besser als Regen“, relativiert Schausteller-Chef Andreas Kutschenbauer am Donnerstagvormittag auf den Graftwiesen, wo etliche seiner Kollegen noch ihre Fahrgeschäfte aufbauen.

Bis zu 21 Meter in die Höhe

„Viele kommen direkt vom Vegesacker Markt“, weiß er. Dort endete das Volksfest am Mittwoch, nun geht es für sie beinahe nahtlos weiter. Auch das Hochfahrgeschäft „X-Flight“ wird gerade erst montiert, in direkter Nachbarschaft zum „Break Dancer“ soll es seine Passagiere bis in eine Höhe von 21 Metern schaukeln. Das ist halb so hoch wie der Wasserturm.

Der Kramermarkt öffnet von Samstag bis Mittwoch, 9. bis 13. September – und das täglich von 14 bis 23 Uhr. Die offizielle Eröffnung samt Fassbieranstich durch Oberbürgermeisterin Petra Gerlach wird sich am Samstag ab 15 Uhr abspielen, diesmal am Autoscooter.

Mehr Informationen: Diese Attraktionen gibt es auf dem Kramermarkt größer als Größer als Zeichen Zum ersten Mal mit dabei ist das Hochfahrgeschäft „X-Flight“ , teilt die Stadt mit. Besucher werden darin in eine Höhe von 21 Metern geschaukelt.

, teilt die Stadt mit. Besucher werden darin in eine Höhe von 21 Metern geschaukelt. Neu ist ebenfalls die Rundschaukel „Looper“ . Sie bietet ebenfalls einen Spaßparcours vor dem Geschäft – inklusive Wasserlaufbecken, Drehplatte, Rollbahn und Wasserspiel.

. Sie bietet ebenfalls einen Spaßparcours vor dem Geschäft – inklusive Wasserlaufbecken, Drehplatte, Rollbahn und Wasserspiel. Wieder mit dabei ist das Hochfahrgeschäft „Mach 1“ . Während der Fahrt geht es auf 42 Meter Höhe. An zwei Armen drehen sich die Gondeln für bis zu acht Fahrgäste um die eigene Achse „und sorgen für einen spektakulären Nervenkitzel“.

. Während der Fahrt geht es auf 42 Meter Höhe. An zwei Armen drehen sich die Gondeln für bis zu acht Fahrgäste um die eigene Achse „und sorgen für einen spektakulären Nervenkitzel“. Zwei weitere Rundfahrgeschäfte im Herbst sind der „Hip Hop Jumper“ und das „Take Off“. „Für alle jungen und jung gebliebenen Marktgäste eine turbulente und spaßige Fahrt“, verspricht die Stadt.

und das „Für alle jungen und jung gebliebenen Marktgäste eine turbulente und spaßige Fahrt“, verspricht die Stadt. Nach einer längeren Pause besucht die Drachenbahn wieder Delmenhorst.

wieder Delmenhorst. „Ein Riesenspaß für die ganze Familie“ soll auch das Laufgeschäft „Crazy Town“ mit einem Parcours auf vier Ebenen bieten. 80 Hindernisse mit Wasserspielen, Glas-Irrgarten, Nebelanlagen und Seifenanlagen sind dabei zu bewältigen.

mit einem Parcours auf vier Ebenen bieten. 80 Hindernisse mit Wasserspielen, Glas-Irrgarten, Nebelanlagen und Seifenanlagen sind dabei zu bewältigen. Klassiker wie der Autoscooter „Top In“, der „Break Dancer“ und der „Musik Express“ sind auch im Herbst wieder dabei. Ebenso wie Kinderkarussells, Kinderkettenflieger und Kinderschleife.

City-Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr

Wie im Frühjahr, so wird auch die Herbstausgabe des Volksfestes von einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt begleitet. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr und auch auf dem Rathausplatz gibt es dann etwas zu sehen. Dort können laut Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) mehr als 20 Oldtimer aus den Baujahren 1932 bis 1990 bestaunt werden.

Wer möchte, kann auch mit den Fahrzeughaltern ins Gespräch kommen: „Sie sind ebenfalls vor Ort und freuen sich über das Fachsimpeln zu ihren Schmuckstücken.“ Organisiert werde das Zusammentreffen der Oldtimer vom Ortsclub Delmenhorst im ADAC.

Programm auch in der Innenstadt

Auch für jüngere Besucher soll auf dem Rathausplatz etwas geboten werden. Angekündigt sind ein „Mega Fußball Billard“ und eine Kinderspielecke. Auf dem Schweinemarkt ist außerdem musikalische Unterhaltung von Jens Buntemeyer und Sängerin Tina Härtel zu erleben.

Zum ersten Mal wird sich am Sonntag der „Lieblingsladen – small & curvy“ von Sabine Wilms an der Langen Straße 80 (am Schweinemarkt) präsentieren. Das Fachgeschäft für Frauenmode war bislang an der Syker Straße ansässig, die Inhaberin verspricht Mode unter anderem aus Dänemark, Italien und Barcelona.

Geschäfte geben Lose aus

Nicht nur auf dem Kramermarkt sind diesmal wieder Lose zu haben, sondern auch in der Innenstadt. Weil die Industrie- und Handelskammer von Freitag bis Sonntag bundesweit die Aktionstage „Heimat shoppen“ auflegt, wird in einer ganzen Anzahl von Geschäften pro Einkauf ein Gratis-Los ausgegeben – als Dankeschön für den Einkauf vor Ort. 50 Preise bis hin zu Einkaufsgutscheinen gibt es laut dwfg, sie können am Sonntag in der Tourist-Information, Lange Straße 10, abgeholt werden.

Wasserturm öffnet auch

Wer das gesamte Geschehen von oben betrachten möchte, obwohl es diesmal kein Riesenrad auf dem Kramermarkt gibt, hat dazu auch Gelegenheit. Am Sonntag von 15 bis 17 Uhr kann der Wasserturm bestiegen werden.

Der fünftägige Kramermarkt endet am Mittwoch, gegen 22 Uhr, erstmals mit einer Drohnenshow, die das von Kritikern schon oft als umweltschädlich bezeichnete Feuerwerk ersetzen soll.