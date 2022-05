Himmelfahrtstag 1971: Im Delmenhorster Tiergarten probieren Jung und Alt den gerade eröffneten Trimm-dich-Pfad aus. FOTO: Horst Schilling Historische Stadtansicht Zur Stärkung der Fitness ging es 1971 in Delmenhorst in den Tiergarten Von Dirk Hamm | 14.05.2022, 11:46 Uhr

Trimm-dich-Pfade schossen in den 1970er Jahren wie Pilze aus dem Boden. So auch in Delmenhorst: Im Tiergarten wurde Waldsport betrieben.