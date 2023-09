Zwei Leichtverletzte, vier beschädigte Autos und ein Sachschaden von insgesamt 11.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst am Freitagabend. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 74-jährige Frau aus Delmenhorst gegen 17.20 Uhr mit einem Kleinwagen

den Hasporter Damm in Richtung Stadtmitte. In Höhe des Schollendamms musste sie bremsen. Ihr folgte ein 36-jähriger Delmenhorster, der seinen Kombi ebenfalls abbremste. Ihm wiederum folgte ein 54-jähriger VW-Fahrer aus Delmenhorst, der zu spät auf das Abbremsen reagierte.

VW fährt in Skoda auf Gegenfahrbahn

Er versuchte noch, nach links auszuweichen, kollidierte aber mit dem Heck des Kombis und schob diesen auf den Kleinwagen der 74-Jährigen. Zum Stehen kam der VW auf dem Fahrstreifen der Gegenrichtung, wo es zur Kollision mit dem Skoda eines 37-Jährigen aus Ganderkesee kam.

Die 74-Jährige im Kleinwagen und der 37-Jährige aus Ganderkesee klagten nach dem Unfall über Schmerzen, wollten sich aber selbständig in medizinische Behandlung begeben. Der VW und der Kombi waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 11.000 Euro.