Der Abrissbagger rückt einem Altbau an der Rudolf-Königer-Straße auf den Pelz. Ein weiteres Gebäude soll in den nächsten Tagen zurückgebaut werden. FOTO: Frederik Grabbe Abbruch in Delmenhorst Zwei Mehrfamilienhäusern in Innenstadtnähe geht es an den Kragen Von Frederik Grabbe | 17.05.2022, 13:56 Uhr

An der Rudolf-Königer-Straße in Delmenhorst ist in City-Nähe in diesen Tagen der Abrissbagger schwer im Einsatz. Was soll dort in der Folge entstehen?