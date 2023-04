Zwei Motorradfahrer sind in Delmenhorst bei Unfällen schwer verletzt worden. Foto: IMAGO/Alexander Pohl up-down up-down Kollisionen mit Autos Zwei Motorradfahrer bei Unfällen in Delmenhorst schwer verletzt Von Frederik Grabbe | 23.04.2023, 16:34 Uhr

Das schöne Wetter am Wochenende hat viele Motorradfahrer in der Region auf die Straßen gelockt. In Delmenhorst ging dies in zwei Fällen nicht gut aus.