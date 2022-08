Wer kann sich künftig in Delmenhorst (hier das Baugebiet Langenwisch) noch ein Haus oder eine Wohnung leisten? FOTO: Alexander Heitmann up-down up-down Kommentar Zweifel an Belebung des Delmenhorster Immobilienmarktes Meinung – Michael Korn | 04.08.2022, 17:45 Uhr

Nach steigenden Preisen und Tiefstzinsen geht es am Delmenhorster Immobilienmarkt jetzt in die andere Richtung. Was das für Kaufinteressenten bedeutet. Ein Kommentar.