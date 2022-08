Die zweite Tattoo-Messe kommt in die Delmenhorster Markthalle. FOTO: www.tattooeventbooking.com up-down up-down 2x2 Tickets zu gewinnen Zweite Delmenhorster Tattoo-Messe kommt in die Markthalle Von Melanie Hohmann | 05.08.2022, 15:03 Uhr

In der Markthalle wird es bunt: Das Delmenhorster Tattoo-Weekend kommt zum zweiten Mal an die Delme. Gezeigt werden die unterschiedlichsten Stilrichtungen, die von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm begleitet werden. Mutige können die Nadel gleich am Wochenende an die Haut lassen.