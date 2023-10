Den Truppenübungsplatz „Große Höhe“ in Ganderkesee hat Mitte Oktober die Kreisfeuerwehr Oldenburg zur Vorbereitung einer neuen Einheit genutzt. Am 1. Januar 2024 muss diese, wie landesweit vorgeschrieben ist, den sogenannten Fachzug Vegetationsbrandbekämpfung stellen. Das steckt dahinter.

Ausbildung durch ehemalige Bundeswehr-Fahrlehrer

Mit einem geländegängigen Tanklöschfahrzeug (TLF) trainierten die Feuerwehrleute aus dem Landkreis Oldenburg unter Ausbildung von ehemaligen Geländefahrlehrern der Bundeswehr in Ganderkesee. Die insgesamt 31 Kameradinnen und Kameraden, die dem neuen Team der Kreisfeuerwehr angehören, sollen so vorbereitet sein auf die Herausforderungen, die bei Vegetationsbränden auf sie warten. Das können zum Beispiel Flächen- oder Waldbrände sein.

„Bei Vegetationsbränden müssen Einsatzkräfte oft in entlegene und schwer zugängliche Gebiete vordringen, in denen es keine herkömmlichen Straßen und Wege gibt. Dazu gehört das Fahren auf schlammigen Straßen, an steilen Hängen und in Waldgebieten“, so Feuerwehr-Pressesprecher Tom Kramer.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden von ehemaligen Geländefahrlehrern der Bundeswehr geschult.

Fachzug nur bei schweren Brandereignissen im Einsatz

Weil es in den letzten Jahren immer öfter längere Dürrephasen gab, in deren Folge es im Sommer 2023 in Ganderkesee unter anderem zu mehreren Bränden auf Stoppelfeldern gekommen ist, sehen die Feuerwehren Bedarf, sich auf extremere Brandereignisse in der Vegetation vorzubereiten. Zum Einsatz kommen soll der neue Fachzug allerdings nur bei ausufernder Feuerausbreitung, die über mehrere Tage anhält. Tom Kramer nennt als Beispiel einen Moorbrand, den es in den letzten Jahren mal im Kreis Vechta gegeben hat.

Sieben Fahrzeuge im ganzen Kreisgebiet verteilt

Ausgestattet ist der neue Fachzug der Kreisfeuerwehr insgesamt mit sieben Fahrzeugen, die im ganzen Kreisgebiet verteilt sind. Ein Tanklöschfahrzeug hat ein Volumen von 2000 Litern. Im Hinblick auf Waldbrandbekämpfung hat die Feuerwehr zuletzt auch eine Übungsaktion in Großenkneten durchgeführt. Dort wurden unter anderem Löschtaktiken trainiert.