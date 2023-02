Ein 15 Jahre altes Mädchen aus der Gemeinde Ganderkesee wird seit Mittwoch, 1. Februar, 17.15 Uhr, vermisst. Die Jugendliche besucht laut einer Mitteilung der Polizei eine Schule in Bookholzberg und kehrte am vergangenen Mittwoch nach Schulschluss nicht nach Hause zurück.

Wer hat diese 15-jährige Jugendliche aus Ganderkesee gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Polizei

Sie meldete sich laut Polizei bei ihren Eltern und gab an, sich am Hauptbahnhof in Bremen auzuhalten. Anschließend brach der Kontakt ab.

Vermisste schickte Nachrichten, dass sie festgehalten wird

Wie die Polizei weiter mitteilte, war anfangs nicht von einer Gefährdung des Mädchens auszugehen. Zwischenzeitlich habe sie jedoch Nachrichten verschickt, wonach sie gegen ihren Willen festgehalten und geschlagen werden soll.

Polizei hofft auf Hinweise

Wer die abgebildete Jugendliche gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon (04431) 94 10 an die zuständige Polizei in Wildeshausen oder die jeweils örtlich zuständige Dienststelle zu wenden.