Zur Jubelkonfirmation – also zum Jubiläum ihrer Konfirmation – hat die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Ganderkesee nun alle eingeladen, die vor 50 Jahren oder einem länger entfernten Jahr, das sich 2023 rundet, eingeladen. Den Start machte der Bezirk Bookholberg – und das mit Erfolg. 20 Menschen fanden sich beim Festgottesdienst in der Auferstehungkirche ein, den der Landfrauenchor gesanglich begleitete. Anschließend gab es beim gemeinsamen Mittagessen im Gemeindehaus noch die Gelegenheit, sich auszutauschen.

Der Landfrauenchor sang beim Festgottesdienst in der Auferstehungskirche. Foto: Rolf Tobis

Das sind die Jubilare

Ihren 50. Jahrestag (Goldene Konfirmation) feierten Elmar Banke, Hilke Kragl-Weber, Imke Grummer-Wong, Günther Rahden, Marlene Meyerholz, Cornelia Markus und Christa Behnken. Zehn Jahre früher (Diamantene Konfirmation) wurden Hans-Dieter Rahden, Wilfried Lucka, Hildegard Busch, Annegret Tietjen und Rosemarie Boekhoff konfirmiert. Ihre Eiserne Konfirmation (65 Jahre) begangen zudem Waltraud Hummelbeck, Marianne Drieleing und Marlene Drieling. Gar schon vor 70 Jahren (Gnadene Konfirmation) konfirmiert wurden Lore Ada Budde, Gerd Drieling, Magda Schütte, Berbel Grabau und Käte Strehl.

Zwei weitere Jubelgottesdiesnste geplant

In den Bezirken St. Cyprian und Cornelius wird der Jubelgottesdienst am Sonntag, 8. Oktober, um 10 Uhr in der St. Cyprian- und Cornelius-Kirche gefeiert. Nach einem Fototermin besteht die Möglichkeit zum Mittagessen im Restaurant „Oldenburger Hof“. Der Bezirk Timotheus feiert am Sonntag, 24. September, zudem erstmals Goldene und Silberne Konfirmationen am 24. September um 10.00 Uhr. Anschließend besteht die Möglichkeit, am gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus „Grüner Hof“ in Hoykenkamp teilzunehmen. Auch wer nicht in Ganderkesee, Bookholzberg oder Stenum konfirmiert wurde, aber sein Jubiuläum feiern möchte, kann sich gerne anmelden. Auch bitten wir darum, die Termine an Bekannte weiterzugeben.

Die Gemeinde bittet um Anmeldung im Kirchenbüro unter Tel. (04222) 94200 oder per E-Mail an kirchenbuero.ganderkesee@kirche-oldenburg.de. Nach der telefonischen Anmeldung erhalten alle vom Kirchenbüro Post, um sich verbindlich anzumelden.