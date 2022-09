Fachdienstleiterin Sieglinde Jahn (v.l.) und Erster Gemeinderat Matthias Meyer verabschiedeten Gunda Bruns gemeinsam mit Schulleiterin Gaby Goetz und Heiko Zimmermann (Personalrat). Foto: Gemeinde Ganderkesee/Julia Indorf Foto: Gemeinde Ganderkesee/Julia Indorf up-down up-down Ruhestand in Ganderkesee Gunda Bruns nach 25 Jahren in Grundschule Schierbrok im Ruhestand Von Kai Hasse | 04.09.2022, 16:17 Uhr

Nach 48 Jahren im Dienst der Gemeinde ist Schulsekretärin Gunda Bruns in Ganderkesee in den Ruhestand gegangen. Und sie weiß, was sie mit der künftigen Zeit anfängt.