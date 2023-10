Bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee-Bookholzberg ist am Samstagmittag ein hoher Sachschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 48-jährige Autofahrerin aus Bookholzberg gegen 12.30 Uhr mit ihrem Kia von der Huder Straße nach links in den Hohenbökener Weg abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Das übersah eine 29-jährige Seat-Fahrerin aus Berne. Sie auf den stehenden Wagen auf.

Der Aufprall war offenbar so stark, dass beide Fahrzeuge derart beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt.